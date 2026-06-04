الرئيس بارزاني يستقبل السفير التركي لدى العراق

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أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، يوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل أرمان توبتشو، تبادل وجهات النظر والآراء حول آخر المستجدات والحروب والتوترات على مستوى المنطقة. وأعرب السفير التركي عن تقدير بلاده لسياسة ضبط النفس والحكمة التي ينتهجها إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه على الرغم من المحاولات الرامية لجر الإقليم إلى الصراعات، والاعتداءات والقصف المستمر الذي يتعرض له، إلا أنه سعى بكافة السبل لتجنب الانخراط في تلك الحروب والتوترات الدائرة في المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول الأوضاع عقب تشكيل الحكومة العراقية، ومسار العلاقات بين الإقليم وبغداد، فضلاً عن العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأطراف السياسية العراقية. وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تتجه الجهود نحو حل المشكلات، وتعزيز التنسيق الكامل في مختلف المجالات، وتجاوز العقبات القائمة.

كما سلّط اللقاء الضوء على العلاقات بين العراق الاتحادي وإقليم كوردستان وتركيا، حيث جرى بحث نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى تركيا، مع التأكيد على أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين الجانبين.

وكانت الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان والخطوات اللازمة لتفعيل العملية السياسية محوراً آخر جرى مناقشته خلال اللقاء.