أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي الضوء على عدة ملفات هامة؛ إليكم خلاصة تصريحاته في هذه النقاط الـ30:

زيارتنا إلى بغداد كانت لتقديم الدعم لرئيس الوزراء والدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام.

هناك نية لدى بغداد لفتح صفحة جديدة وحل المشكلات العالقة.

أكدنا على المستحقات المالية والحقوق الدستورية للإقليم.

أرسلنا وفداً من الإقليم إلى بغداد لإجراء محادثات جادة بشأن ملفي النفط والرواتب.

رئيس الوزراء العراقي طلب بنفسه مساعدتهم في زيادة الإنتاج النفطي.

بسبب الأوضاع في مضيق هرمز، أصبحت صادرات النفط في المنطقة محدودة.

العراق والعالم تأثرا سلباً بالحروب الراهنة في المنطقة.

إقليم كوردستان قدّم مبادرة لدعم الاقتصاد العراقي.

الشركات النفطية تطالب بضمانات لاستئناف عمليات الإنتاج.

ننتظر استئناف الشركات النفطية لأعمالها مطلع الأسبوع المقبل.

الإقليم مستعد للعب دور فعال في دعم الاقتصاد العراقي.

مستعدون لتزويد الحكومة الاتحادية بما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء.

دعوة الرئيس بارزاني، بوصفه المرجع الأعلى، كانت في مكانها المناسب تماماً.

يجب إنهاء الانسداد السياسي وعلى الأطراف السياسية التفكير بحكمة.

التصريحات غير المسؤولة لم تعد تجدي نفعاً في حل مشكلات شعب كوردستان.

يجب تنحية المصالح الحزبية الضيقة جانباً والتركيز على حل مشكلات المواطنين.

بعد مرور 18 شهراً، لم تُطبق نتائج الانتخابات بعد؛ ويجب احترام إرادة الشعب.

أي بلد تسود فيه سلطة القانون، يحظى بمزيد من الأمن والاستقرار.

كانت هناك سابقاً محاولات جادة لإضعاف المكانة الاقتصادية لإقليم كوردستان.

سنحمي الكيان الفيدرالي لإقليم كوردستان بكافة السبل والوسائل.

هناك مساعٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نظام "أسيكودا" الجمركي في المنافذ الحدودية.

هناك من يريد إظهار الأوضاع على أنها غير صحية، لكن لا داعي لقلق المواطنين.

إقليم كوردستان جزء من الحل الاقتصادي للمنطقة، وليس جزءاً من المشكلة.

لإقليم كوردستان خصوصيته الفريدة، ولا يوجد أي بديل عنه.

تلقينا وعوداً بعدم خلط الخلافات السياسية والإدارية بملف الرواتب.

العراق يمر بأزمة، وسيكون الإقليم عوناً لبغداد لتجاوز الضائقة المالية.

التزمنا بتحويل 50% من الإيرادات الاتحادية إلى بغداد.

فرض مبلغ الـ 120 مليار دينار السابق على الإقليم كان شفهياً فقط ولا أساس قانوني له.

هناك رؤية جديدة ونوايا طيبة في بغداد تفتح الأبواب للحلول.

البرلمان ليس ملكاً لأي حزب، بل هو ملك للناخبين ويجب تفعيله مجدداً.

