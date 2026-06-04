نيجيرفان بارزاني والسفير التركي يبحثان أوضاع المنطقة

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، سفير تركيا لدى العراق، أنيل بورا إينان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع السياسية في العراق، وسبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لحفظ الأمن والاستقرار.

وتبادل الطرفان الآراء بشأن الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان، والجهود المبذولة لتجاوز وحل الخلافات الداخلية، كما شددا على ضرورة استمرار الحوار والتفاهم بين أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مسار عملية السلام في تركيا، وآخر التطورات الإقليمية وأوضاع المنطقة، حيث اتفقت الرؤى على أهمية الحل السلمي للمشاكل والخلافات والحفاظ على السكينة والاستقرار.

حضر اللقاء القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، أرمان توبتشو.