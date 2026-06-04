تواصل الأعمال في مشروع طريق "أربيل - كويه" المزدوج لتقليص مدة السفر إلى النصف

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أربيل (كوردستان24)- تشهد أعمال مشروع طريق "أربيل - كويه" المزدوج وتيرة عمل مستمرة، حيث وصلت خطط التنفيذ إلى مراحل متقدمة شملت البدء بأعمال الإكساء بالأسفلت، وسط تطلعات لإنجاز هذا الشريان المروري الحيوي لربط عدد من المناطق الحيوية في إقليم كوردستان وتسهيل حركة التنقل اليومية.

ويتكون المشروع من مرحلتين رئيسيتين؛ تمتد الأولى لتشمل مدخل "أربيل - كسنزان"، حيث يُتوقع إنجازها خلال شهرين لتربط العاصمة أربيل بكل من كويه وكومسبان. وتتواصل الأعمال في هذه المرحلة لتعبيد نحو 20 كيلومتراً بالأسفلت، تضاف إلى 6 كيلومترات تم إنجازها في وقت سابق. ولضمان كفاءة وسرعة التنفيذ، تم إنشاء معمل ميداني لإنتاج الأسفلت في موقع المشروع بمواصفات فنية تهدف لضمان استدامة الطريق لفترات طويلة. أما المرحلة الثانية، فتبلغ مسافتها 36 كيلومتراً وتستمر فيها الأعمال الإنشائية دون توقف.

وفي هذا السياق، صرح المهندس المنفذ للمشروع، كيفي فارس لكوردستان24، قائلاً: "نسعى مع نهاية الصيف الحالي إلى الانتهاء من تعبيد هذا المقطع البالغ طوله 20 كيلومتراً. كما أن التصاميم الخاصة بالمراحل المتبقية باتت جاهزة وجرى تقديمها إلى وزارة الإعمار والإسكان للمباشرة بالعمل الميداني فور المصادقة عليها ودون ملاحظات عائقة".

وأشار فارس إلى أن المشروع يعتمد بصورة أساسية على الكوادر الهندسية والفنية المحلية، حيث تمثل الكفاءات والكوادر المحلية الكردية الغالبية العظمى من العاملين بالموقع من مهندسين ومساحين وعمال وسائقين.

ورغم التحديات الطبيعية التي تفرضها التضاريس الجغرافية الوعرة للمنطقة، تسير الأعمال اليومية بمشاركة واسعة تضم نحو 700 آلية ثقيلة، ويشرف عليها كادر يتجاوز 1000 مهندس وفني وعامل. ويشتمل المخطط الهندسي للمشروع على إنشاء 6 جسور فوقية، إضافة إلى 160 عبّارة مخصصة لتصريف المياه، جرى إنجاز 120 منها حتى الآن، ومع استكمال تصاميم امتداد المرحلة الثانية، تترقب الجهات المنفذة الموافقات الرسمية للبدء الفعلي بالعمل وصولاً إلى مدينة كويه.

ومن جانبه، عبر المواطن نزار مامه عن انطباعه حول سير العمل في المشروع قائلاً: "العمل يسير بوتيرة جيدة ومنظمة، ونلمس تقدماً واضحاً في تهيئة الطريق التي شارف جزء كبير منها على الانتهاء. نثمن جهود حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية التي تسهل حركة السير وتوفر الأمان للمسافرين".

ويندرج هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق المرورية. ومع اكتمال الطريق المزدوج "أربيل - كويه"، من المتوقع أن تتقلص مدة السفر بين المدينتين من ساعة كاملة إلى نحو ثلاثين دقيقة، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الترابط الجغرافي والاقتصادي للمنطقة.