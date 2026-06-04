الاتحاد الأوروبي يُقدّم 116 مليون دولار كمساعدات للجيش اللبناني

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أربيل (كوردستان24)- وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 100 مليون يورو إضافية (حوالي 116 مليون دولار) كمساعدات للجيش اللبناني في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار الهش الأخير.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منشور على موقع X: "إن أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يُمثله حزب الله هي تقوية الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، واستعادة احتكارها لاستخدام القوة".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأول بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعهدت الحكومة اللبنانية بتطبيق رقابة أكثر صرامة على تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني، مع تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح الجماعة المسلحة.

ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، وقد ناشد الجيش مرارًا وتكرارًا أنه يفتقر إلى التمويل والمعدات اللازمة لفرض سيطرته الكاملة على جنوب البلاد.