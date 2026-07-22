الأسواق العالمية.. مكاسب متواصلة للنفط مع تهديد الإمدادات والذهب يتجاوز 4100 دولار

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أربيل (كوردستان24)- واصلت أسعار النفط الخام والذهب ارتفاعها في الأسواق العالمية، اليوم، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية ومخاوف تعثر الإمدادات في الشرق الأوسط والبحر الأسود، بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران واستبعاد آفاق الحل الدبلوماسي القريب.

أسواق النفط ومخاوف المعروض

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" لتتداول قرب مستوى 92 دولارات للبرميل مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي، فيما تجاوز خام "نايمكس" الأمريكي عتبة 85 دولارات للبرميل. وتأتي هذه الارتفاعات في وقت دخلت فيه الضربات الأمريكية على إيران يومها الحادي عشر، بالتزامن مع استهداف ثلاث ناقلات نفط في الممر المائي لمضيق هرمز مؤخراً.

وخارج نطاق الشرق الأوسط، تتعامل الأسواق مع اضطرابات طالت محطة خط أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي للبحر الأسود، والتي تعد المنفذ الأساسي لتصدير النفط الخام الكازاخستاني.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "إنفراستركتشر" جاي هاتفيلد، أن الأسعار ستظل تتحرك ضمن نطاق 80 إلى 90 دولارات اعتماداً على التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الإغلاق الفعلي للممرات المائية الحيوية قد يدفع الأسعار لتجاوز حاجز 100 دولار. وهو ما رجحته أيضاً مؤسسة "برنشتاين" للأبحاث ومصرف "غولدمان ساكس"، حيث أشارا إلى إمكانية عودة برنت لمستويات ثلاثية الأرقام بحلول نهاية العام في حال تطاول أمد الصراع وتراجع المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إقبال على الملاذات الآمنة وانتعاش الذهب والفضة

وفي سوق المعادن النفيسة، واصل الذهب صعوده ليتداول فوق مستوى 4100 دولار للأونصة، متأثراً بعمليات الشراء وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، فيما ارتفعت الفضة لتقترب من مستوى 60 دولارات للأونصة.

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة "بلومبرغ" ارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة بمقدار 7.4 طن في يوم واحد، وهو أعلى تدفق يومي مسجل منذ أكثر من شهر. وأوضح جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي تي إفز"، أن استقرار الأسعار فوق مستويات 4000 دولار يعكس نجاح المشترين في احتواء ضغوط البيع وتراجع حالة التقلب السعري.

وبالرغم من أن المعدن الأصفر فقد نحو ربع قيمته مقارنة بذروته المسجلة في كانون الثاني الماضي عند 5600 دولار جراء سياسات الفائدة المرتفعة، إلا أن تحليلات بنك "مورغان ستانلي" تتوقع استعادة الذهب لزخمه مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة هذا العام وبدء خفضها العام المقبل؛ مرجحة وصول سعر الذهب إلى 4450 دولارات والفضة إلى 65.40 دولاراً بحلول الربع الرابع من العام الجاري.

المصدر... الاقتصادية