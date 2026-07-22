متضمناً الحسابات الختامية لـ 4 سنوات وتعديلات قانونية.. البرلمان العراقي يعلن جدول أعمال جلسة الخميس

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أربيل (كوردستان24)- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي جدول أعمال الجلسة رقم (5) ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل المصادف 23 تموز 2026.

ويتصدر جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية (2012، و2013، و2014، و2015) والمقدمة من قبل اللجنة المالية النيابية، بواقع 7 مواد لكل مشروع قانون.

كما يتضمن الجدول القراءة الأولى لمجموعات من مقترحات القوانين المعدلة المقررة إدراجها، وتراعي الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية، وهي:

القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 (اللجنة القانونية).

القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة).

القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الكُتّاب العدول رقم (32) لسنة 1998 (اللجنة القانونية).

القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 (المقدم من لجان: العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الخدمة الاتحادي، والشباب والرياضة، واللجنة القانونية).

واختُتم جدول الأعمال الرسمي بالفقرة المخصصة لإجراء "مناقشات عامة" بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول القضايا الخدمية والسياسية الراهنة؛ حيث حددت رئاسة المجلس الساعة الواحدة ظهراً كموعد لانطلاق أعمال الجلسة.