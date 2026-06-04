صباح النعمان: البيشمركة شريك أساسي في مجلس الأمن الوطني العراقي

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أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أن التنسيق مع قوات البيشمركة وصل إلى "أزهى مراحله المؤسساتية"، مشيراً إلى أن البيشمركة باتت اليوم شريكاً أساسياً يمتلك تمثيلاً دائماً وفاعلاً في أهم مراكز صنع القرار الأمني في العراق.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، يوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، أوضح صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "التنسيق والعمل المشترك مع الوحدات العسكرية للبيشمركة يمر بمرحلة مؤسساتية متقدمة، وذلك عبر تمثيلهم الدائم في مجلس الأمن الوطني واللجان العليا وقيادة العمليات المشتركة".

تعاون ميداني وحصر للسلاح

وأضاف النعمان أن هذا التعاون يتجسد ميدانياً في نشر لوائين مشتركين لتطهير المناطق ذات الأهمية الأمنية من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

وفي سياق منفصل، تطرق النعمان إلى ملف "حصر السلاح"، كاشفاً عن صدور أمرين ديوانيين لتشكيل لجنة عليا مركزية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، تُعنى بجمع الأسلحة من الجماعات المسلحة. وأوضح أن اللجنة باشرت مهامها بوضع آليات وإجراءات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة، والبدء الفوري بفك أي ارتباط سياسي للقوات المسلحة، وتوجيهها نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة.

تنسيق مستمر

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما أعلنه الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، حيث أكد أن البيشمركة قوة تابعة لإقليم كوردستان، مشدداً على وجود تنسيق مستمر وقوي مع الجيش العراقي، لا سيما في عمليات ملاحقة جيوب داعش في مختلف المناطق.