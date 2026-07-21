ترامب يتعهد بدعم "بورنهام" في مهمته الجديدة ويبحث معه أمن الملاحة في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء البريطاني المعين حديثاً، آندي بورنهام، مؤكداً ثقته في قدرة الأخير على إدارة مهامه "الكبيرة" رغم التحديات الراهنة. وتعهد ترامب بأن تقدم الولايات المتحدة كافة المساعدات اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن ترامب وجه رسالة عبر منصة "تروث سوشيال"، تمنى فيها لبورنهام "الحظ السعيد والتوفيق". وجاءت هذه التهنئة عقب محادثة هاتفية جرت بين الزعيمين خلال الساعة الأولى من وصول بورنهام إلى مقر الحكومة في "داونينج ستريت".

وقال ترامب في منشوره: "لقد حظيت بمحادثة جيدة مع رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، وناقشنا عدة قضايا تشمل العلاقة الاستراتيجية القائمة مع المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أنهما سيلتقيان في "المستقبل غير البعيد" لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أن بورنهام شدد خلال الاتصال على التزام لندن بملفات الدفاع والأمن. وأوضح المكتب أن بريطانيا ستدعم الجهود المشتركة لإعادة فتح مضيق هرمز بأمان، بعد فترة من الإغلاق الفعلي جراء التوترات العسكرية، وهي الخطوة التي أدت سابقاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

ويأتي تولي بورنهام السلطة يوم الإثنين الماضي ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد من الزمان. وقد تعهد في أولى تصريحاته بإعادة تشكيل السياسة البريطانية، وتقديم نموذج اقتصادي جديد لإنعاش الأمة التي وصفتها التقارير بأنها "سئمت" من التغييرات المتكررة في القيادة.

وتعكس نبرة ترامب الإيجابية تجاه بورنهام تحولاً في العلاقة مع لندن، بعد فترة من التوتر مع رئيس الوزراء السابق كير ستارمر. وكان ترامب قد انتقد ستارمر بشدة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وقضايا الهجرة، والطاقة، وتنظيم قطاع التكنولوجيا.

يُذكر أن العلاقات بين ترامب وستارمر شهدت فتوراً كبيراً حين رفضت بريطانيا في البداية طلباً أميركياً باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات على إيران، قبل أن يتراجع ستارمر ويمنح الإذن لاحقاً.

وعلى الرغم من وصف ترامب لبورنهام في وقت سابق من الشهر الماضي بأنه "ليبرالي للغاية" وشككه في توجهاته بشأن التنقيب عن النفط في بحر الشمال، إلا أن الاتصال الأخير يشير إلى رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق.