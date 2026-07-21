وزارة البيشمركة تعلن بدء توزيع المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي غداً الأربعاء

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إيداع المساعدات المالية المقدمة من قوات التحالف الدولي لشهر حزيران المنصرم في الحساب البنكي الخاص بالوزارة، مؤكدة المباشرة بتوزيعها على مستحقيها يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية) أتمت كافة الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لصرف وتوزيع المساعدات المذكورة، على أن يبدأ تسليم المبالغ للمنتسبين يوم غدٍ الأربعاء 22 تموز 2026.

يُذكر أنه في إطار برنامج الإصلاح وإعادة تنظيم وتوحيد الوحدات العسكرية داخل ملاك وزارة البيشمركة، تقدم الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي مساعدات مالية شهرية لدعم قوات البيشمركة. وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت مسبقاً توطين رواتب ومستحقات المساعدات المالية لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوطينها بالكامل ضمن نظام المشروع المصرفي الرقمي "حسابي" (My Account).