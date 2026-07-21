وفد من اتحاد كأس الخليج يتفقد ملعب دهوك تحضيراً لمباراة السوبر الخليجي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- زار وفد من اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ملعب نادي دهوك الرياضي، للوقوف على جاهزية الملعب والمدينة لاستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي المقررة في الشهر المقبل.

وكان في استقبال الوفد، الذي ترأسه الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي دهوك، حيث أجرى الوفد جولة تفقدية لتقييم مرافق الملعب وتجهيزاته عن كثب.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر في 13 آب/أغسطس المقبل، وتجمع بين نادي دهوك ونادي الريان القطري.

وأبدى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج، جاسم الرميحي، رضا الوفد عن جودة أرضية ملعب دهوك وجاهزية المدينة، معرباً عن تقديره لاهتمام رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بدعم الرياضة واستضافة هذه البطولة.

وفي تصريح صحفي له، قال الرميحي: "نشكر إدارة نادي دهوك على حسن الاستقبال، كما نشكر الاتحاد العراقي لكرة القدم على موافقته وتعاونه لتنظيم مباراة كأس السوبر الخليجي. هذه الفكرة كانت مطروحة في الاتحاد منذ فترة،

وقد كان هناك حرص من الدكتور عبد الله على إقامة هذه المباراة نظراً لتتويج دهوك بلقب دوري أبطال الخليج قبل موسمين". وأضاف: "نتمنى أن تقدم المباراة مستوى يليق بسمعة الناديين؛ فالريان من الأندية العريقة في قطر، ودهوك بطل الخليج".

وأوضح الرميحي أن هذه الزيارة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الاعتيادية التي تسبق المباريات والبطولات الخليجية، معرباً عن أمله في حضور جماهيري واسع يؤثر إيجاباً في إنجاح اللقاء.

واختتم الأمين العام تصريحه بتقديم الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان على الرعاية المقدمة لاستضافة المباراة، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث يمثل خطوة إيجابية لنادي دهوك وللمدينة.