في يوم البيئة العالمي.. نيجيرفان بارزاني يدعو لترسيخ ثقافة حماية الطبيعة في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، أن حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي تمثل "مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى"، مشدداً على أنها ليست مهمة مقتصرة على الجهات الحكومية فحسب، بل هي واجب مشترك يقع على عاتق المجتمع بكافة مؤسساته.

وفي بيان أصدره بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة"، وجه نيجيرفان بارزاني تحية تقدير وإجلال لجميع حماة البيئة والمنظمات والجهات المعنية في إقليم كوردستان، مثمناً تفانيهم المستمر في الحفاظ على طبيعة وبيئة البلاد.

ودعا رئيس إقليم كوردستان المؤسسات التربوية والتعليمية، والأسرة، ووسائل الإعلام، وسائر المؤسسات الأخرى، إلى العمل المشترك والجاد لنشر ثقافة حماية البيئة، والمساهمة الفاعلة في تقليل المخاطر التي تهدد الطبيعة.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي والدولي، جدد نيجيرفان بارزاني تأكيد التزام إقليم كوردستان الدائم بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي، لاتخاذ السبل والإجراءات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية، وضمان بيئة صحية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بتقديم التهنئة للجميع بهذه المناسبة، مؤكداً على المضي قدماً في تعزيز السياسات البيئية المستدامة في إقليم كوردستان.