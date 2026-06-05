ألمانيا تمنح جنسيتها لأكثر من 332 ألف شخص.. والسوريون يتصدرون القائمة

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أربيل (كوردستان24)- أصدر مسؤولو دائرة الإحصاء والبيانات في ألمانيا تفاصيل تتعلق بمنح الجنسية للاجئين والمهاجرين لعام 2025، حيث كشفت البيانات عن حصول 332,500 شخص على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 14% مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد جاء المواطنون السوريون (بمن فيهم أبناء روج آفا/ غرب كردستان) في طليعة المجموعات التي حصلت على الجنسية، حيث شكل السوريون وحدهم ربع إجمالي عدد الأشخاص الذين نالوا الجنسية الألمانية العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية بعد السوريين، حلّ المواطنون الأتراك، حيث حصل 34 ألف شخص منهم على الجنسية الألمانية خلال عام 2025، بينما جاء المواطنون الروس في المرتبة الثالثة بواقع 19,700 شخص.