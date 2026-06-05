المتحدث باسم الحكومة الاتحادية: رواتب الموظفين مؤمّنة ومحمية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي 2026 سيشهد النهاية الرسمية لوجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكداً أن السيادة العراقية خط أحمر لا يخضع للإرادات الداخلية أو الخارجية.

بالتزامن مع ذلك، أشاد العبودي بالاستجابة الوطنية لفصائل الحشد الشعبي في ملف تسليم السلاح، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة يهدف إلى منعه من الخضوع للمناكفات والأوامر السياسية.

وأوضح العبودي، في تصريحات صحفية، أن الخطوات المتخذة من القوى الوطنية داخل هيئة الحشد الشعبي انطلقت من مراعاة تامة للمصالح العليا للبلاد.

وقال إن حصر السلاح تحت سلطة القانون يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العراق يمتلك اليوم سيادة كاملة تخول سلطاته العليا اتخاذ القرارات المصيرية دون إملاءات.

وعلى الصعيد الداخلي والخدمي، طمأن المتحدث باسم الحكومة الشارع العراقي بشأن الملفات المعيشية، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ومحمية بموجب الخطط المالية الرسمية.

وبيّن العبودي أن رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي ومباشر ملف محطات الوقود لضمان تدفق مادة البنزين وانسيابية التجهيز دون أزمات.

لافتاً إلى أن الخلفية الاقتصادية والتجارية للرئيس التنفيذي الحالي تمنحه دراية واسعة وتفصيلية بحركة الأسواق وإدارة الأزمات الاقتصادية بخلاف التجارب السابقة.

واختتم العبودي تصريحاته بالإشارة إلى الرؤية الإدارية للحكومة الحالية، مؤكداً أن تفعيل آليات الرقابة والتقييم المستمر يمثل الركيزة الأساسية والاشتراط الأهم لتطوير أداء مؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.