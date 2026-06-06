الجيش العراقي يتصدى لطائرة مسيرة مجهولة فوق مصفى بيجي

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، فجر اليوم السبت، بأن قوات الجيش العراقي تصدت لطائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت تحلق في محيط مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة رصدت الطائرة المسيرة في الأجواء، وباشرت باستهدافها باستخدام أسلحة رشاشة متوسطة من نوع "دوشكا". وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الأمنية المشددة المتخذة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية والحساسة في البلاد، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادثة حتى اللحظة.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت قد أعلنت فيه قوات الجيش العراقي سابقاً عن تعرض مصفى بيجي لهجوم واسع بـ 10 طائرات مسيرة في حزيران/يونيو من عام 2025.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشهد الساحة العراقية تصاعداً في حدة التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما انعكس على استمرار الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في بغداد ومناطق أخرى. وحسب الإحصائيات الرسمية، سُجل حتى تاريخ 9 آذار/مارس 2026 نحو 257 هجوماً استهدف القواعد الأمريكية، تبنت "فصائل المقاومة العراقية" 37 هجوماً منها، وهو ما دفع السفارة الأمريكية في بغداد إلى إصدار سلسلة من التحذيرات والتنبيهات الأمنية المتكررة.