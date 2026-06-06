بمناسبة يوم البيئة العالمي.. افتتاح متنزه عصري جديد بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- افتُتح، اليوم السبت، متنزه عصري جديد في حي (نووسەران - الكتّاب) بمدينة أربيل، بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم البيئة العالمي"، وذلك تحت إشراف محافظ أربيل أوميد خوشناو، وبالتنسيق بين مديرية بيئة أربيل ومديرية هندسة الحدائق وشركة كورك تيليكوم.

المتنزه أُقيم على مساحة تبلغ 3132 متراً مربعاً، وخلال المراسم، هنأ محافظ أربيل سكان الحي بافتتاح المشروع، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة التي تسهم في تحسين الواقع البيئي والخدمي للمنطقة، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها لزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في مدينة أربيل، إلى جانب تحسين جودة الهواء عبر مجموعة من الإجراءات والخطط التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار خوشناو إلى أهمية المشاريع البيئية والخدمية التي تنفذها الحكومة، مسلطاً الضوء على مشروع الكهرباء الوطني وإيقاف الاعتماد على المولدات الأهلية، لما له من دور كبير في الحد من التلوث البيئي وتحسين الواقع الصحي والبيئي في المدينة.

ويأتي افتتاح المتنزه الجديد ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز المساحات الخضراء وتوفير متنفسات ترفيهية للمواطنين، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى جعل أربيل مدينة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.