ترامب: الاتفاق مع واشنطن هو الخيار الوحيد المتاح أمام إيران

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ أربعة أشهر، مشدداً على أن طهران "ليس أمامها خيار آخر" رغم حالة العناد التي تبديها القيادة الإيرانية حالياً.

وفي مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" عبر شبكة "إن بي سي نيوز"، وصف ترامب القادة الإيرانيين بـ"الأقوياء والفخورين"، لكنه استدرك قائلاً إن الوصول إلى اتفاق هو مسألة وقت فقط. ورفض ترامب الانتقادات الموجهة لإدارته بشأن "البطء" في إنهاء الصراع، معتبراً أن نزاعات بهذا الحجم تتطلب سنوات للحسم وليس مجرد أشهر.

وعلى الصعيد الميداني، كشف الرئيس الأميركي عن حجم الخسائر العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن العمليات العسكرية الأميركية نجحت في تدمير معظم منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة ومنصات إطلاق الصواريخ. وقدر ترامب أن إيران لم تعد تمتلك سوى 21% إلى 22% فقط من ترسانتها الصاروخية التي كانت بحوزتها في بداية المواجهة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة هدنة هشّة وتوترات متزايدة في مضيق هرمز، وبينما تستمر المفاوضات المعقدة بين واشنطن وطهران، لوّح ترامب بخيارات بديلة وصفها بـ "غير الجيدة" في حال فشل المسار الدبلوماسي.