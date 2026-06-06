البرلمان الإيراني يعقد جلسة افتراضية " اونلاين"

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أربيل (كوردستان24)- يعقد البرلمان الإيراني اجتماعاً عبر الإنترنت (أونلاين) لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة وتحديات قطاع الطاقة التي تواجهها البلاد، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

وصرح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس كودرزي، بأن الاجتماع الثاني للبرلمان في السنة الثالثة من الدورة الثانية عشرة سيُعقد صباح يوم الأحد، الموافق 7 حزيران/يونيو 2026. وأشار كودرزي إلى أن الجلسة ستتم عبر الفضاء الافتراضي، بحضور كل من وزير النفط محسن باك نجاد، ونائب رئيس الجمهورية سقابي أصفهاني.

وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مراجعة سياسات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تثبيت عملية تأمين وتوزيع الوقود. وأضاف أن البرلمان يسعى من خلال هذه النقاشات إلى معالجة مخاوف الشارع الإيراني وتجاوز أزمة الطاقة الحالية بأقل قدر ممكن من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

على صعيد متصل، كان البرلمان الإيراني قد عقد جلسته الأولى في هذه الدورة يوم الأحد الماضي، 31 أيار/مايو، برئاسة محمد باقر قاليباف في موقع لم يتم الكشف عنه، حيث شهدت الجلسة أداء أعضاء هيئة الرئاسة الجدد لليمين القانونية.

وخلال تلك الجلسة، تطرق قاليباف إلى الملفات الدولية، مشدداً على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أن البرلمان لن يصادق على أي اتفاق ما لم تكن هناك ضمانات كاملة باستعادة وتحقيق كافة حقوق الشعب الإيراني.