طهران ترد على تصريحات لمسؤولين لبنانيين بشأن "استخدام لبنان كأداة ضغط"

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أربيل (كوردستان24)- شهدت الأوساط الدبلوماسية سجالاً بين طهران وبيروت، إثر تصريحات أدلى بها رئیس جمهوریة لبنان، جوزيف عون لوسائل إعلام دولية، اتهم فيها إيران باستخدام الساحة اللبنانية كأوراق ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وفي رد فعل رسمي، نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الاتهامات عبر منشور على منصة "إكس"، معتبراً أن "العدو الحقيقي" للبنان هو الجهة التي تحتل أراضيه وتقوم بقصفه يومياً، في إشارة إلى إسرائيل. وأضاف عراقجي: "لو كان لبنان أداة للمساومة بالنسبة لإيران، لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل"، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى التركيز على مواجهة الأخطار المباشرة التي تهدد بلادهم.

من جانبه، أيّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف وزير الخارجية، ونشر رسالة باللغة العربية عبر حساباته في التواصل الاجتماعي حملت طابعاً نقدياً غير مباشر. وأشار بقائي في رسالته إلى ما وصفه بـ "تبديل المواقف تجاه الحلفاء والخصوم"، قائلاً: "من يبيع من يقف بجانبه، ويشتري من يقف في مواجهه؛ يترك من دعمه ويدعم من وضعه في ضيق".

تأتي هذه الردود الإيرانية تعقيباً على مقابلة أجراها جوزيف عون مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، ذكر فيها أن إيران تستغل الوضع اللبناني لتعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن، وهو ما اعتبرته الخارجية الإيرانية قراءة غير دقيقة للواقع الميداني والسياسي في المنطقة.



المصدر: مصادر اعلام الایرانیة