بيشوا هوراماني: مسرور بارزاني منفتح على التوافق السياسي لكنه حازم في مواجهة الفساد والإرهاب

منذ دقيقتين

أربيل (كوردستان24)- أكد بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، أن رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، يُبدي استعداداً دائماً للحوار والتوصل إلى التفاهمات السياسية، إلا أنه يتخذ موقفاً صارماً تجاه القضايا التي تمس أمن المجتمع ومصالح المواطنين.

وأوضح هوراماني في منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الرئيس الوزراء مسرور بارزاني يرفض اللجوء إلى أي وسائل غير قانونية أو ممارسات تتعارض مع مبادئ العمل السياسي من أجل كسب الأصوات الانتخابية، مشيراً إلى أنه يؤمن بأن ثقة المواطنين تُكتسب من خلال المشاريع الخدمية والإنجازات العملية، لا عبر المصالح الضيقة أو الأساليب غير المشروعة.

وأضاف أن مسرور بارزاني، بحسب ما لمسه عن قرب، يتمتع بشخصية هادئة ومتزنة، ويشدد باستمرار على ضرورة احترام المواطنين والتعامل معهم بروح المسؤولية، مؤكداً أن ما تحقق خلال فترة حكومته يمكن قياسه بالأرقام والبيانات التي تعكس حجم التطور الذي شهده الإقليم في مختلف القطاعات.

وأشار هوراماني إلى أن رئيس الحكومة يرحب بالحوار والتفاهم كوسيلة لمعالجة الخلافات، لكنه يقف بحزم ضد الإرهاب والعنف السياسي واستهداف الصحفيين وتقييد الحريات، كما يرفض التهريب وتجارة المخدرات وكل ما من شأنه الإضرار بالمجتمع.

وأكد أن مسرور بارزاني يدعو إلى توجيه إيرادات المدن لخدمة مواطنيها، ويؤمن بدور قوات البيشمركة كقوة لحماية المواطنين وصون حقوقهم، بعيداً عن أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان أو تسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية.

وختم هوراماني بالقول إن مسرور بارزاني لا يميل إلى الترويج لإنجازاته أو الحديث عنها كثيراً، لكنه يفضل أن تتحدث الأفعال والنتائج عن نفسها، معتبراً أن ما تحقق على أرض الواقع هو الرسالة الأبلغ لدى مواطني كوردستان.