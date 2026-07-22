إغلاق مؤقت لجزء من الطريق الرئيس بين أربيل وكركوك لأغراض الصيانة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية مرور أربيل تنبيهاً إلى السائقين ومستخدمي الطرق، معلنة عن إغلاق مؤقت لجزء من الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي أربيل وكركوك بسبب البدء بأعمال الصيانة والتأهيل الفني.

وبحسب بيان صادر عن مرور أربيل، فإن قرار الإغلاق يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء؛ حيث يشمل الإغلاق الممر المتجه من أربيل صوب كركوك حصراً، وتحديداً المسافة الممتدة من تقاطع "مورتكة" وصولاً إلى تقاطع "قوشتبة".

وحول المسار البديل لتسهيل حركة سير المركبات، أوضحت مديرية المرور أنه "يتوجب على المركبات القادمة من أربيل والمتجهة نحو كركوك الانعطاف وسلوك طريق كركوك القديم بدءاً من تقاطع مورتكة، والعودة مجدداً للاندماج بالطريق الرئيس عبر ناحية قوشتبة".

ويعود سبب هذا الإغلاق الجزئي والمؤقت إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطريق، وتشييد بوابة أربيل الجديدة عند تقاطع قوشتبة. وأشارت مديرية مرور أربيل إلى استمرار الأعمال الهندسية حتى إتمام المشروع، داعية السائقين إلى التعاون مع المفارز المرورية والالتزام بإرشادات السير لحين إعادة فتح الطريق بالكامل.