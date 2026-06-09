مسؤول روسي کبیر: مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية لحماية موسكو ومينسك

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أربيل (كوردستان 24)- قال ميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا وروسيا البيضاء على استعداد دائم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، لضمان الأمن.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية نشرت، اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، أن روسيا لها وجود عسكري في روسيا البيضاء وأن البلدين يجريان بانتظام متابعات مشتركة لفحص مدى الجاهزية.

وقال "نظل في حالة استعداد باستمرار لتوظيف جميع الوسائل، بما في ذلك الوسائل النووية، لضمان الأمن في الدولة الاتحادية"، في إشارة إلى التحالف السياسي والأمني والاقتصادي بين روسيا وروسيا البيضاء.