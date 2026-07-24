زيلينسكي يلتقي ترامب في مسعى جديد لإنهاء الحرب مع روسيا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول في البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الثلاثاء، في خضمّ مسعى جديد لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال المسؤول "من المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويتزامن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي مع مراسم جنازة السناتور ليندسي غراهام الداعم لأوكرانيا، والذي توفي مطلع الشهر عن نحو 71 عاما.

ولم تؤكد كييف حتى الآن اللقاء بين زيلينسكي وترامب، أو ما إذا كان الرئيس الاوكراني سيحضر جنازة غراهام.

وأعلن زيلينسكي هذا الأسبوع أنه تحدث الى مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في محاولة لإحياء المحادثات المتعثرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتعثرت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لحل النزاع بين روسيا واوكرانيا، مع تركيز واشنطن على الحرب مع إيران.

ويلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم نفسه للقائه زيلينسكي.

وكانت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي شهدت تقلبات، من مشادة كلامية حادة في المكتب البيضوي في شباط/فبراير 2025 إلى علاقات أكثر هدوءا في الأشهر الأخيرة.

وأجرى الرئيس الأوكراني محادثات الخميس مع لورا لومر، الشخصية الأميركية اليمينية المؤثرة والمقربة من ترامب، في مؤشر جديد الى انفراج في العلاقات.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت لومر (33 عاما) التي لديها ملايين المتابعين على الإنترنت، عن موقفها المعادي لأوكرانيا. وقالت عن تجربتها "أشعر بخجل شديد من التقليل من حجم معاناة الأوكرانيين مدى السنوات الخمس الماضية".

وأعاد ترامب نشر أحد منشورات لومر على وسائل التواصل حول لقائها مع زيلينسكي، وكتب معلقا "ممتاز".