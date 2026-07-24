عقوبات أميركية تجمّد أصول 13 فرداً وكياناً مرتبطة برجل أعمال إيراني

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أربيل (كوردستان 24)- فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات وإجراءات حظر جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات داخل إيران وخارجها، تُعتبر جزءاً أساسياً من الشبكة الواسعة التابعة للرأسمالي الإيراني بابك زنجاني، بتهمة التورط في غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات الدولية.

وقال سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي بشأن هذا القرار: "تدفع إيران ثمناً اقتصادياً باهظاً للغاية بسبب سلوكياتها المتهورة، حيث انخفضت قيمة الريال إلى أدنى مستوى تاريخي لها وارتفع التضخم بشكل حاد. وتحت قيادة الرئيس الأمريكي، ستواصل وزارة الخزانة قطع الوصول المالي لأولئك القادة الفاسدين في طهران، إلى جانب داعميهم ومسهلي أمورهم المالية".

وكان بابك زنجاني قد حُكم عليه بالإعدام سابقاً في عام 2016 بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، ثم تم تخفيف العقوبة في عام 2024.

وفي وقت لاحق من عام 2025، عاد رسمياً إلى الساحة الاقتصادية وأنشأ بسرعة سلسلة من المشاريع التجارية الكبرى في قطاعات النقل، والتعدين، والعملات الرقمية، والتي استُخدم جزء منها لصالح الحرس الثوري الإيراني لغسيل الأموال حول العالم.

ومن خلال إنشاء المجموعة التجارية "دوت ون" (Dot One) في طهران، كان زنجاني يشرف على العديد من الملفات المالية، من بينها:

Dot One Value Creation Group: وهي الشركة الرئيسية القابضة للمشاريع التي تعمل في مجالات الاتصالات، والطيران، والعملات الرقمية، ويتولى زنجاني نفسه منصب المدير التنفيذي لها منذ عام 2024.

DotOne Gold Company: شركة متخصصة في تخصيب وإنتاج وحفظ الذهب، بالتزامن مع إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب باسم "تالا توكن - Tala Token".

شركات سحابية أخرى: شركة (DotOne Rail Company) التي وقعت عقداً بقيمة 800 مليون دولار مع السكك الحديدية الوطنية، إلى جانب (DotOne Barter Company) لشؤون المقايضة السلعية، و(DotOne Airlines Company) لقطاع الطيران، وشركة النقل (DotOne Trip). وقد فرضت "أوفاك" عقوبات على جميع هذه الشركات.

وتمكنت وزارة الخزانة الأمريكية من وضع يدها على كامل الشبكات الخارجية التي تدعم المنصات الإلكترونية لزنجاني (Zedcex) و(Zedxion) لنقل الأموال بصورة غير قانونية، ومن بينها:

شركة Zedpay في إسطنبول: شركة تكنولوجيا مالية في تركيا كانت تسهل المحافظ الرقمية والتحويلات الدولية لشبكة زنجاني، وقد أُدرج رئيس الشركة المدعو "مهدي رزازاده" على قائمة العقوبات.

شركة Zedx DMCC في دبي: شركة إماراتية تمتلك السيطرة والثقة للمحفظة الرقمية السحابية تحت إشراف "سوخروب أويمخمادوف".

شركة BZ Diamond FZCO في دبي: شركة لتجارة الألماس كانت تُدار من قبل شقيقة بابك زنجاني المسماة "بهاره مرتضى زنجاني"، واستُخدمت لغسيل الأموال وتعزيز شبكة "زيدكسيون".

سولماز باني (Solmaz Bani): زوجة وشريكة حياة بابك زنجاني، والتي كانت مسؤولة عن تسجيل عناوين المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات زنجاني في الخارج.

وبموجب قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يتم تجميد كافة الممتلكات والحصص والأصول التابعة لجميع هؤلاء الأشخاص والشركات داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تقع تحت سيطرة مواطنين أمريكيين بالكامل، ويجب الإبلاغ عنها للوزارة. وسيعرض أي انتهاك لهذا القانون المرتكبين لأشد العقوبات المالية والقانونية المدنية والجنائية على مستوى الولايات المتحدة والعالم.