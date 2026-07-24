أكسيوس: واشنطن ولندن تخططان لتحالف دولي لحماية الملاحة في هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، عن ترتيبات أمريكية بريطانية لعقد اجتماع عسكري وسياسي رفيع المستوى في العاصمة لندن الأسبوع المقبل، لبحث تشكيل تحالف دولي يعنى بحماية حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لتخفيف حدة الصراع وإنهاء المواجهة المسلحة مع إيران.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين ومصادر مطلعة، أن الاجتماع سيضم وزراء دفاع وقادة عسكريين من دول غربية وإقليمية، أبرزهم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس الأركان دانيال كين، بهدف حشد الدعم الميداني وتوفير قطع بحرية وكاسحات ألغام وطائرات مسيرة لتأمين حركة نقل الطاقة والسلع عبر المضيق الحيوي.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقف الهجمات الاستهدافية للسفن التجارية طيلة الأيام الأربعة الماضية، عقب تدمير أجزاء واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية على طول ساحلها الجنوبي بضربات جوية مكثفة.

وفي السياق الدبلوماسي، وصل وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات ثلاثية تضم قطر بهدف التوصل لآلية مستدامة لإعادة فتح الممر المائي.

فيما تقود إسلام آباد جهوداً بوساطة صينية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران لإلقاء السلاح وإنهاء النزاع المستمر منذ زهاء خمسة أشهر.