بحضور الرئيس بارزاني.. انطلاق مهرجان الزي الكوردي "شال وشبك" الرابع في زاخو

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت فعاليات مهرجان زاخو الرابع "شال وشبك" للزي الكوردي، بحضور ومشاركة الرئيس مسعود بارزاني. وإلى جانب عرض تصاميم الزي الكوردي، يتضمن المهرجان عدة ندوات ثقافية خاصة بمشاركة مصممين وخبراء في هذا المجال.

ووفقاً لبرنامج المهرجان، تشهد أيام الفعالية نشاطات متنوعة، فيما ستقوم مؤسسة "كوردستان 24" الإعلامية بتغطية خاصة ومباشرة للمهرجان منذ انطلاقه وحتى الختام عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني ومنصاتها على التواصل الاجتماعي.

برنامج اليوم الأول:



بدأت النشاطات في الساعة 9:00 صباحاً بجلسات ثقافية شاركت فيها "بهار علي حاجي" مديرة معهد التراث الكوردي في دهوك، والدكتور "عمر دليكايا" من شمال كوردستان.

وفي المساء، وتحديداً في الساعة 6:30، بدأت مراسم المهرجان بجولة في أسواق المنطقة، تلاها في الساعة 7:30 وقفة إجلال لأرواح الشهداء، وتضمن هذا الجزء إلقاء كلمات من قبل إدارة زاخو المستقلة والضيوف المشاركين. واختتم برنامج اليوم الأول في الساعة 8:00 مساءً بعروض لفرق الفنون الشعبية من أرمينيا ولورستان.

برنامج اليوم الثاني:



تبدأ الجلسات الثقافية في الساعة 9:00 صباحاً بمشاركة "صالح حيدو" من غرب كوردستان، و"كوسرت أحمد" و"فالنتينا عبد الرحمن" من السليمانية.

وفي المساء، عند الساعة 6:30، تتجدد الجولة في الأسواق، تليها ابتداءً من الساعة 7:00 عروض لعدة فرق للفنون الشعبية من دولة النيجر وقضاء باتيفا، جنباً إلى جنب مع مطربي "الدنكبج" من غرب وشمال كوردستان.

ومن بين الفقرات الأكثر جذباً في المهرجان، سيكون هناك عرض للأزياء الكوردية، تليه مشاركة فرق من زاخو وهورامان بتقديم نتاجات غنائية وفنون شعبية كوردية. ويختتم المهرجان فعالياته في الساعة 9:00 مساءً بحفل غنائي يحييه الفنان "هوزان دينو".



