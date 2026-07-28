وزير الصحة الإيراني يعلن حصيلة ضحايا الهجمات في الجنوب

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أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الصحة الإيراني، خلال اجتماع رسمي، عن حصيلة ضحايا الهجمات التي شهدتها المناطق الجنوبية من البلاد خلال الأيام الـ 12 الماضية، مشيداً بجهود وإجراءات الكوادر الصحية الوطنية.

وقال وزير الصحة، الدكتور ظفرقندي: "خلال الأيام الـ 12 الماضية من المواجهات والتصدي للاعتداءات التي استهدفت المناطق الجنوبية للبلاد، أُصيب نحو 670 شخصاً وفقد 60 مواطناً آخرين أرواحهم." كما أعرب عن شكره لنواب الوزير ومديري الوزارة على زيارتهم لتلك المناطق تحت ظروف الحرب لمتابعة الأوضاع الصحية ميدانياً.

وسلط ظفرقندي الضوء على نجاح جامعة كرمان للعلوم الطبية في تنظيم فعالية "ليلة العلوم"، مؤكداً ضرورة زيادة تفاعل الجامعات مع المجتمع لمعالجة المشكلات الاجتماعية.

وأشار إلى أن رفع مستوى التوعية والوقاية يشكل المفتاح الرئيسي للحد من العديد من الأمراض مثل السرطان، داعياً إلى توسيع دورات الإسعافات الأولية (مثل الإنعاش القلبي الرئوي) بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية داخل المجتمع.

وفي جانب آخر من كلمته، أشاد وزير الصحة بجامعة سنندج (سنە) للعلوم الطبية لتقديمها خدمات تخصصية في حالات الاعتداء على الأطفال.

وفي الوقت نفسه، أدان ظفرقندي بشدة قصف مدرسة "شجرة طيبة" في منطقة ميناب، واصفاً هذا العمل الصادر عن إسرائيل والولايات المتحدة بأنه جريمة كبرى ضد الإنسانية والأطفال. وأكد على ضرورة وضع خطط خاصة لتحسين الحالة النفسية لأطفال منطقة ميناب والبلاد عامة، مشدداً على أهمية إيصال مظلومية أطفال ميناب إلى المحافل الدولية.



