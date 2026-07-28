الحكومة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، فتح تحقيق أمني موسع في أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه منشآت حيوية في المملكة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، علي الزيدي، في بيان رسمي، بأن الزيدي وجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالتحقيق الفوري في المعطيات التي أوردها الجانب السعودي. وشدد البيان على موقف بغداد الثابت برفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً الالتزام الصارم بمبادئ حسن الجوار وعدم السماح بتحويل البلاد إلى ممر لتنفيذ هجمات تستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، قد أكد في وقت سابق تدمير عدد من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض. وأوضح المالكي أن هذه الهجمات "الإرهابية" انطلقت من داخل العراق ونفذتها ميليشيات مدعومة من إيران، مؤكداً احتفاظ المملكة بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين للدفاع عن مقدراتها.