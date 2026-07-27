تحركات دبلوماسية مكثفة: بغداد تنسق مع واشنطن لتعزيز الشراكات الإقليمية وحماية سوق النفط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)– استقبل وزير الخارجية الاتحادي، فؤاد حسين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، حيث تركز اللقاء على بحث آليات تحويل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الاتحادیة، اليوم الاثنين 27 تموز /یولیو 2026، أن الجانبين استعرضا نتائج زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية. كما تناول اللقاء تقييماً لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي سياق تعزيز الدور الإقليمي للعراق، ناقش الوزير حسين مع المسؤول الأمريكي سبل تطوير علاقات بغداد مع دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا والمملكة العربية السعودية. كما جرى استعراض التحضيرات الجارية للزيارات الرسمية المرتقبة، والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات الثنائية.

وعلى صعيد الأمن الإقليمي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في المنطقة، لا سيما قضية أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على الأهمية القصوى لتجنب أي نوع من التوترات والعمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان الأبعاد الاقتصادية للتحولات الإقليمية، ومدى تأثيرها المفترض على استقرار أسواق النفط العالمية والوضعية المالية والاقتصادية للعراق.