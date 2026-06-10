رئيس الحكومة: شباب كوردستان هم مستقبل بلادنا ولهم دور فاعل في بناء غد أفضل

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم خاصة، عصر اليوم الأربعاء 10 حزيران (يونيو) 2026، مركز الشباب (Youth Hub) في أربيل، والذي يمثل الحاضنة الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى الإقليم والعالم، والتي تولت تشييده وإدارته مؤسسة کوردستان (Kurdistan Foundation).

وتفقد رئيس الحكومة أروقة المركز المختلفة المخصصة للأنشطة الثقافية والإعلامية والفنية والرياضية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الحيوية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، شدد رئيس الحكومة على أهمية هذا الصرح الاستثنائي، قائلاً: "إنه لمبعث فخر لجميع أبناء كوردستان أن نمتلك الآن مركزاً بهذا المستوى ليكون منصة وحاضنة يستفيد منها جميع شبابنا"، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز، كما وجّه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تأسيسه وتمكين الشباب وبناء جسور التواصل السليم والبنّاء داخل المجتمع. كما أبدى سعادته بلقاء الطاقات الشابة والموهوبة واطلاعه على نتاجاتهم، مؤكداً أهمية توفير بيئة تجمعهم وتدعم مهاراتهم، مشيراً إلى المكتبة الضخمة التي يحتضنها المركز والزاخرة بالمصادر العلمية والتاريخية.

ودعا رئيس الحكومة الشباب إلى قراءة تاريخهم بتمعن لإدراك حجم التضحيات والملاحم التي سطرتها البيشمركة وأبناء شعب كوردستان الصامد لمواجهة الظلم والحفاظ على الإرادة الوطنية، والوصول إلى هذه المرحلة من الإعمار والتقدم، لافتاً إلى أن مهمة مواصلة هذا الإعمار تقع الآن على عاتق الجيل الشاب. كما حثهم على تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية والرياضية والتمسك بالهوية والتراث الكوردي الأصيل كارتداء الأزياء القومية والاعتزاز بالتنوع الثقافي والديني للإقليم، مع الانفتاح على الابتكار واستثمار التقنيات الحديثة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة على المحورية المطلقة لصوت الشباب ودورهم الفاعل في صياغة السياسات المستقبلية، قائلاً: "أنتم لستم أمل المستقبل فحسب، بل إن تأثيركم يبدأ من الحاضر في رسم الغد الذي تطمحون إليه"، مشدداً على التزام الحكومة بتسخير كافة الأدوات والدعم لتمكينهم من النهوض بالبنى التحتية والاقتصادية، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والبناء لتبلغ مستويات عليا، موجهاً رسالته الختامية لهم: "احلموا أحلاماً كبيرة، واجعلوا أهدافكم عظيمة؛ فلا يوجد حلم أكبر من أن يتحقق، ولا هدف مستعصٍ أمام السعي والإرادة.. امضوا قدماً نحو المكانة التي تليق بمستقبلكم".