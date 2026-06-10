سامان برزنجي: مركز الشباب سيخدم القطاع الصحي

ريباز حملان: بغداد أرسلت الرواتب وليس الموازنة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان على الأهمية الكبيرة لافتتاح مركز الشباب بالنسبة للقطاع الصحي، فيما أشار ريباز حملان إلى أن الحكومة الاتحادية اكتفت بإرسال الرواتب دون الموازنة الكاملة.

وصرح وزير الصحة، سامان برزنجي، لـ "كوردستان 24" اليوم الأربعاء، 10 حزيران 2026، قائلاً: "يُعد مركز الشباب واحداً من أكبر المراكز الشبابية، ويضم برامج توعوية متطورة جداً. للشباب دور كبير في تقديم الخدمات الصحية، والعاملون منهم في هذا القطاع يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم وزيادة وعيهم، وهذا المركز سيوفر بيئة مثالية لذلك". وأضاف الوزير: "يمكننا الاستفادة من هذا المركز في عقد المؤتمرات العلمية وتطوير القدرات الطبية، وستكون الأجيال القادمة هي المستفيد الأكبر من خدماته".

من جانبه، صرح ريباز حملان لـ "كوردستان 24" خلال مراسم افتتاح المركز، بأن زيارة مسرور بارزاني الأخيرة إلى بغداد كانت تهدف لحل كافة المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، حيث ناقش سيادته العوائق مع جميع الأطراف بكل صراحة.

وأوضح حملان أن عملية تصدير النفط نوقشت بدقة لتتم عبر شركة "سومو"، مؤكداً أنه لم تعد هناك أي نقاط خلافية أو ملاحظات لدى الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم، معرباً عن أمله في أن تلتزم بغداد بتعهداتها.

وفيما يخص الملف المالي، شدد ريباز حملان على أن "الموازنة لا تقتصر على الرواتب فقط، بل الرواتب هي جزء من الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل الموازنة المخصصة للإقليم حتى الآن، بل اكتفت بإرسال مبالغ الرواتب فقط.