1700 عائلة كوردية مهجّرة تعود إلى عفرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عادت، اليوم الأربعاء، نحو 1700 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم وقراهم الأصلية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ضمن الدفعة الثامنة من قوافل العودة التي تُسيّر بموجب اتفاقية 29 كانون الثاني/ يناير الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، والهادفة إلى تسهيل عودة المهجّرين إلى ديارهم.

وضمت الدفعة عائلات كانت تقطن مدن قامشلو وكركي لكي وديريك، حيث انطلقت فجر اليوم باتجاه منطقة عفرين.

وتُعد هذه الدفعة الثامنة على مستوى مناطق الجزيرة وكوباني، بعد تسيير سبع دفعات سابقة خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو، عاد بموجبها آلاف المهجّرين إلى عفرين ونواحيها.

وشهدت منطقة عفرين في آذار/ مارس 2018 نزوح مئات الآلاف من المواطنين الكورد، جراء الحرب التي دارت بين وحدات حماية الشعب (YPG) والجيش التركي والفصائل الموالية له، حيث توجّه القسم الأكبر من المهجّرين إلى مناطق الشهباء وكوباني ومناطق أخرى في غربي كوردستان، وكذلك إلى إقليم كوردستان.