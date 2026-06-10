مسرور بارزاني للشباب: لا يوجد حلم أو هدف مستحيل إذا سعيتم لتحقيقه

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أربيل (كوردستان24)- كتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس): "رسالتي لشباب كوردستان هي أن يحلموا أحلاماً كبيرة وأن تكون لديهم أهداف عظيمة؛ فليس هناك حلم أو هدف مستحيل ما دام هناك سعي لتحقيقه".

كما هنأ شباب كوردستان بمناسبة افتتاح أضخم مركز للشباب، قائلاً: "سنكون داعمين لكم لنبني معاً مستقبلاً مشرقاً لكوردستان".

