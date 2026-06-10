مسرور بارزاني للشباب: لا يوجد حلم أو هدف مستحيل إذا سعيتم لتحقيقه
أربيل (كوردستان24)- كتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس): "رسالتي لشباب كوردستان هي أن يحلموا أحلاماً كبيرة وأن تكون لديهم أهداف عظيمة؛ فليس هناك حلم أو هدف مستحيل ما دام هناك سعي لتحقيقه".
كما هنأ شباب كوردستان بمناسبة افتتاح أضخم مركز للشباب، قائلاً: "سنكون داعمين لكم لنبني معاً مستقبلاً مشرقاً لكوردستان".
My message to the youth of Kurdistan: Dream big and aim high. No dream or goal is impossible if you are willing to work for it.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 10, 2026
I congratulate the youth of Kurdistan on the opening of the largest youth hub. We will support you so that, together, we can build a bright future for… pic.twitter.com/g1S0VRIJg0