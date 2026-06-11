قريباً.. استئناف ترقيات منتسبي قوى الأمن الداخلي والآسايش في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردتان24)- تبدأ قريباً عملية ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي والآسايش في إقليم كوردستان، بعد وصول الإجراءات إلى مراحلها النهائية وخضوعها للتدقيق.

وصرح المتحدث باسم شرطة إقليم كوردستان، العقيد كارزان أمير، اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، بأن ترقيات الضباط تجرى سنوياً في شهري كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو. وأشار إلى أنه على الرغم من تأخر العملية قليلاً هذه المرة، إلا أنه لا توجد عقبات تذكر، وبمجرد إرسال مرسوم رئيس الإقليم إلى مجلس الوزراء، ستباشر وزارة الداخلية الإجراءات العملية.

وبخصوص شروط الترقية، أوضح المتحدث باسم الشرطة أنه يتعين على الضباط اجتياز فحص النظر والاختبارات البدنية الخاصة والحفاظ على وزن مثالي وصحي.

وأضاف أنه بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبهم عن رتبة عقيد، هناك شرط إضافي يتمثل في تقديم بحث ومناقشته أمام لجنة مختصة؛ وفي حال عدم اجتياز المناقشة بنجاح، يتم إيقاف الترقية.

وأكد أمير أن شروط الوزن والاختبارات تعتبر أساسية للغاية، بينما يتسم شرط فحص النظر ببعض المرونة؛ حيث يمكن للضابط الذي يعاني من مشاكل في النظر الاستعانة بالنظارات الطبية، مبيناً أن جميع قوائم الترقيات في مراحلها النهائية حالياً، ومن المتوقع إتمام الإجراءات الإدارية في القريب العاجل.