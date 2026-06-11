عودة الأهالي إلى القرى تنعش اقتصاد محافظة دهوك

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أربيل (كوردستان24)- يُتوقع أن يتضاعف إنتاج الأرز في محافظة دهوك هذا العام، في وقت أكد فيه المدير العام للزراعة في المحافظة أن "عودة الأهالي إلى قراهم ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي كبير".

وصرح المدير العام للزراعة في محافظة دهوك، أحمد جميل، لموقع "كوردستان 24" اليوم الخميس، 11 حزيران/يونيو 2026، بأن نحو 32 ألف دونم من الأراضي الزراعية في حدود المحافظة قد تمت زراعتها بالأرز هذا العام.

وأضاف جميل أن إنتاج الأرز لهذا العام سيتضاعف مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 40 ألف طن، وعزا السبب الرئيسي لزيادة الإنتاج إلى غزارة الأمطار وتوفر المشاريع الإروائية والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمزارعين.

وأوضح أن إنتاج الأرز سيلبي الحاجة المحلية بالكامل هذا العام، لذا تم وضع خطة لتصدير كميات كبيرة منه إلى الأسواق الأوروبية، على غرار السنوات الماضية. وبيّن المسؤول الزراعي أنه تم في العام الماضي تصدير أكثر من 100 طن من الأرز الكوردي إلى أوروبا، وسيتم زيادة هذه الكمية هذا العام نظراً لوفرة المحصول.

وحول جودة المنتج، قال جميل إن الأرز الكوردي في حدود محافظة دهوك يتمتع بجودة عالية جداً، ولهذا يحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب المسؤول عن قلقه إزاء العراقيل التي تواجه تصدير منتجات المزارعين إلى محافظات وسط وجنوب العراق، مشيراً إلى منع دخول هذه المنتجات في كثير من الأحيان. وذكر أنه تم في العام الماضي تصدير 289 ألف طن من المنتجات المحلية إلى محافظات وسط وجنوب العراق، ولولا تلك العراقيل لكانت الكمية المصدرة أكبر بكثير. وبخصوص العام الحالي، كشف جميل أنه تم تصدير نحو 20 ألف طن حتى الآن، متوقعاً مضاعفة هذا الرقم لأربع مرات خلال الشهرين المقبلين.

وعن ظاهرة العودة إلى الريف، أشار مدير زراعة دهوك إلى أنه بفضل المشاريع والتسهيلات التي قدمتها الكابينة الحكومية التاسعة للمزارعين خلال السنوات القليلة الماضية، عاد جزء كبير من المواطنين لممارسة أعمالهم الزراعية التي كانوا قد هجروها سابقاً.

وأكد تقديم كافة التسهيلات للأشخاص الذين عادوا من المدن إلى قراهم واستأنفوا أعمالهم الزراعية، مشدداً على أن هذه العودة ستساهم بنسبة 40% في إنعاش اقتصاد محافظة دهوك.

وخلال السنوات الماضية، أولت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي وعملت على تسويق منتجات المزارعين، من خلال إنشاء المصانع المحلية وتصدير المنتجات إلى الخارج. وعلى سبيل المثال، تم في عام 2023 تجهيز وتعبئة كميات كبيرة من أرز وسماق قضاء عقرة عبر مصانع محلية وتصديرها إلى ألمانيا والسويد في أوروبا.

وإلى جانب الأرز، تصدر محافظة دهوك سنوياً آلاف الأطنان من البطاطا، والتفاح، والعنب، وغيرها من المحاصيل الزراعية إلى محافظات وسط وجنوب العراق، وإلى دول أخرى مثل تركيا ودول الخليج.