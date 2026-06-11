لاهور شيخ جنكي: لن أقبل بالتسوية وعلى المحكمة حسم قضيتي قانونياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) أعلن لاهور شيخ جنكي عبر فريق دفاعه أنه "لن يقبل بالصلح أو التسوية" بأي شكل من الأشكال، مطالباً بحسم ملف قضيته في المحاكم عبر مسار قانوني بعيد عن التدخلات السياسية.

وصرح عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، دانا تقي الدين، لـ"كوردستان 24" اليوم الخميس، 11 حزيران/يونيو 2026، بأن فريق المحامين زار شيخ جنكي في محبسه اليوم، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وجيدة. وأشار إلى أن موكله شدد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوة خارج الأطر القانونية، وأن تكون سيادة القانون فوق الجميع.

ووفقاً للمحامي، فقد عبر لاهور شيخ جنكي عن قلقه من اتخاذ خطوات في قضيته قبل ورود رد محكمة التمييز، لذا طالب بعدم عقد جلسات المحاكمة لحين صدور القرار النهائي بشأن الطلبات القانونية المقدمة من قبل فريق الدفاع.

وأكد فريق الدفاع أهمية استقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى ضرورة سير المجرى القانوني للقضية دون ضغوط أو تدخلات من أي جهة سياسية، لتصدر المحكمة حكمها العادل والنهائي في القضية.

وتأتي رسالة لاهور شيخ جنكي هذه في وقت طالب فيه فريق دفاعه مراراً في الآونة الأخيرة بتوفير مناخ ملائم وعادل للنظر في قضيته وحسمها.

يذكر أنه في ليلة 22 آب/أغسطس 2025، اندلعت مواجهات مسلحة في محيط فندق "لاله زار" بمدينة السليمانية، بين قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني، ومسلحين تابعين للاهور شيخ جنكي. وعقب اشتباكات استمرت لعدة ساعات، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي والعشرات من أنصاره، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من كلا الجانبين.