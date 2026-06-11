وزير التجارة العراقي: الفلاح في كوردستان هو نفسه في البصرة والأنبار… ومباحثات مستمرة لتوحيد الإجراءات وتسهيل التجارة

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير التجارة في الحكومة الاتحادية مصطفى نزار العاني أن المزارع في إقليم كوردستان هو نفسه المزارع في البصرة والأنبار وديالى، مشدداً على أن الحكومة تعمل على دعم الفلاحين ومعالجة التحديات التي تواجههم في مختلف المحافظات.

وقال العاني في تصريح لكوردستان24، إن «الحكومة ستقوم بفتح المزيد من مراكز استلام الحنطة في محافظات إقليم كوردستان، مع الإصغاء إلى مشاكل المزارعين والعمل على إيجاد حلول لجميع العقبات التي يواجهونها».

وفيما يتعلق بنظام «الأسكودا»، أوضح وزير التجارة أن المباحثات بين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان مستمرة، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل عمل التجار في الإقليم، إضافة إلى تيسير استيراد البضائع ومعالجة الحوالات المصرفية عبر هذا النظام.

وأضاف أن هذه الحوارات ستتواصل مع الأطراف المعنية في حكومة إقليم كوردستان لضمان تحسين الإجراءات وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين.