محمود محمد: يجب تهيئة الأرضية لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن جهودهم مستمرة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وأنهم مستعدون للاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، داعياً في الوقت ذاته الأطراف السياسية إلى وحدة الصف لمواجهة تحديات المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، 11 حزيران/يونيو 2026، إلى أنه عقب الانتخابات وبمبادرة من الرئيس بارزاني، أجرى الحزب زيارات للأطراف الكوردستانية بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي في إقليم كوردستان.

ونفى المتحدث الشائعات التي تدعي عدم استعداد الحزب للاجتماع قائلاً: "ما يُتداول في وسائل الإعلام غير صحيح؛ نحن مستعدون للقاء وليس هناك ما نخفيه. من الضروري أن نجتمع ونهيئ أرضية مناسبة لإنهاء المشكلات القائمة".

وبشأن الاجتماع المرتب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح محمد أن هناك اتصالات ومباحثات جارية لتهيئة البيئة الملائمة لعقده، مؤكداً سعي الحزب لإجراء تحضيرات جيدة لضمان خروج هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة.

وفي جانب آخر من حديثه، سلط محمود محمد الضوء على الأوضاع الإقليمية وأهمية وحدة الصف قائلاً: "تشهد المنطقة أحداثاً وتغيرات كبيرة جداً، ولكي نتمكن من الصمود أمام هذه العقبات وتجنيب إقليم كوردستان المخاطر، فإننا بحاجة ماسة إلى رص الصفوف داخلياً".

وكان الرئيس بارزاني قد وجه رسالة في مستهل عيد الأضحى دعا فيها الأطراف الكوردستانية كافة إلى إنهاء الخلافات والبدء بحوار وطني شامل. وبناءً على ذلك، بدأ وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني جولة زيارات للأطراف السياسية لإنهاء حالة الركود وتفعيل برلمان كوردستان مجدداً.