سعدي بيره: وحدة القوى الكوردية ضرورة لمواجهة أزمات المنطقة ودعم تطلعات الكورد

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، أن إقليم كوردستان يمر بمرحلة تاريخية وحساسة تتطلب أعلى درجات وحدة الصف وتوحيد القدرات، محذراً من أن استمرار النزاعات المسلحة في المناطق المحيطة بالإقليم يلقي بظلاله على استقراره وأمنه.

وقال سعدي بيره في تصريحات صحفية، إن "ما يجري اليوم من صراعات وحروب في المنطقة لم ينتهِ بعد، وشئنا أم أبينا فإن تداعيات هذه النيران قد تصل إلينا"، مشدداً على أن عدم ترتيب البيت الداخلي وتوحيد القوى والقوانين والقدرات الكوردية قد يفتح الباب أمام تطورات وأحداث غير مرغوب فيها.

وفيما يخص الأوضاع في أجزاء كوردستان الأخرى، أشار بيره إلى أن الكورد في "باكور" (شمال كوردستان) و"روجهلات" (شرق كوردستان) يمرون بعمليات وحراكات سياسية هامة، مبيناً أن هؤلاء يتطلعون بآمال كبيرة نحو وجود حكومة قوية في إقليم كوردستان.

وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني: "إن وجود حكومة قوية في إقليم كوردستان وموحدة هو الضمانة الوحيدة لتقديم الدعم الدبلوماسي والقيام بجهود (اللوبي) الدولية لمساندة الكورد في الأجزاء الأخرى، والعمل على حل قضاياهم ومشاكلهم عبر الوسائل السلمية والحوار السياسي".