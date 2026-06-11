سكرتير مجلس وزراء الإقليم: تفاهمات نهائية مع بغداد لحسم ملفي النفط والرواتب

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أربيل (كوردستان24)- أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان أن مشكلات الرواتب والنفط مع الحكومة العراقية تتجه نحو الحل، مشيراً إلى أن وفداً من إقليم كوردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات نهائية.

صرح آمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، في تصريح صحفي، الیوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، بأنه بعد الاتفاق الثلاثي، ارتفع إنتاج النفط في إقليم كوردستان ليصل إلى نحو 220 إلى 230 ألف برميل يومياً، وأشار أيضاً إلى أن الجهود مستمرة لعودة الشركات النفطية إلى مستويات الإنتاج السابقة، وذلك بهدف زيادة الإيرادات العامة للعراق.

وبخصوص العلاقات مع الحكومة الاتحادية، أوضح سكرتير مجلس الوزراء أن بغداد تعهدت بحماية قطاع النفط والطاقة في الإقليم وتعويض الأضرار في حال وقوع أي هجوم.

وفيما يتعلق بملف الرواتب والمالية، كشف آمانج رحيم أن ثلاث قضايا رئيسية وهي (ملف النفط، التدقيق المالي، والإيرادات غير النفطية) تتجه نحو الحل، وأعلن أن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل لإجراء محادثات نهائية حول هذه المواضيع.

وأكد آمانج رحيم أن هدف حكومة إقليم كوردستان هو ألا تبقى الرواتب مادة للأخبار الإعلامية (قضية مثيرة للجدل) وأن يتم توزيعها بشكل منتظم، وأشار إلى أن توزيع رواتب شهر أيار/مايو في موعده المحدد وبشكل مماثل لبقية مناطق العراق، كان أول تجربة ناجحة لتثبيت واستقرار الرواتب، وهناك مساعٍ لاستمرار هذه العملية.