طقس العراق.. تصاعد للغبار وتباين في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً حدوث نشاط للرياح يسبب تصاعداً للغبار، مع تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً مستقراً، مع بقاء درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم. وأوضح البيان أن البصرة ستسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، تليها ذي قار والمثنى بـ 46 مئوية، فيما تسجل بغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين 42 مئوية.

وأضافت الهيئة أن يوم الأحد سيشهد طقساً صحواً مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية خلال النهار، مما يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف. أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد، لتعاود الارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والشمالية، مع بقاء فرص تصاعد الغبار قائمة، لاسيما في الأجزاء الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية.