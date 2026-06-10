نمط حياتك اليوم يحدد احتمالية إصابتك بالسكتة الدماغية لاحقاً

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أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير طبية حديثة أن مرحلة منتصف العمر - وتحديداً ما بين الأربعينات والخمسينات - تُعد "النافذة الذهبية" ونقطة التحول الحاسمة لتحديد مستقبل الإنسان الصحي، محذرة من الاعتقاد الخاطئ بأن السكتة الدماغية مرض يقتصر على كبار السن فقط.

وأكد أطباء متخصصون، وفقاً لما نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، أن نحو 90% من حالات السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها عبر تعديل نمط الحياة في هذه المرحلة العمرية، مشددين على أن القرارات الصحية المتخذة اليوم هي التي ترسم ملامح العقود المقبلة.

وفي تصريح لافت، قال الدكتور أرفيند تشاندارثيفا، استشاري أمراض السكتة الدماغية والأعصاب في مستشفى جامعة كوليدج لندن: "الناس يخشون الموت بسبب السرطان، ولكنهم في الواقع يخشون العيش بعد السكتة الدماغية". وأوضح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الوفاة فحسب، بل في التبعات القاسية للإعاقات طويلة الأمد التي قد تغير مسار حياة المريض لسنوات طويلة.

وترصد البيانات الطبية تحولاً مقلقاً في الفئات العمرية المصابة؛ حيث ازدادت الحالات بين الأفراد في سن الأربعين، وهو ما يعزوه الأطباء إلى عدة عوامل عصرية، أبرزها:

ارتفاع معدلات السمنة والاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة.

قلة النشاط البدني واضطرابات النوم الحادة.

انتشار تعاطي "المخدرات الترفيهية" كالكوكايين، الذي يرفع خطر الجلطات بشكل حاد.



وحدد الخبراء مجموعة من العوامل "الصامتة" التي يمكن السيطرة عليها لتقليل خطر الإصابة بشكل جذري:

مراقبة القلب (الرجفان الأذيني): وهو اضطراب مسؤول عن ربع حالات السكتات، ويزيد خطر الإصابة بخمسة أضعاف. وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة (مثل الساعات الذكية) في كشفه مبكراً.

ضبط ضغط الدم: يُوصف بأنه "القاتل الصامت" وأهم عامل خطر على الإطلاق. وينصح الأطباء بضرورة إبقاء القراءات تحت مستوى 120/80.

الثورة الغذائية: الابتعاد عن الملح والمصنعات، واتباع "حمية البحر المتوسط" (خضروات، زيت زيتون، فواكه)، والتي أثبتت قدرتها على خفض مخاطر أمراض القلب بنسبة 30%.

الإقلاع عن التدخين: مهما كان العمر، فإن التوقف عن التدخين يوقف فوراً مسلسل تلف الأوعية الدموية.

قاعدة (150 دقيقة): يوصي الخبراء بـ150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، مع التأكيد على أن الاستمرارية أهم من شدة التمرين.

جودة النوم: أظهرت الدراسات أن النوم لأقل من 6 ساعات بانتظام يعد وقوداً لزيادة مخاطر السكتة.



يؤكد المجتمع الطبي أن السكتة الدماغية ليست "قدراً حتمياً" يرتبط بالشيخوخة، بل هي نتيجة تراكمات لخيارات يومية. إن الفحص الدوري للكوليسترول والسكر والضغط بعد سن الأربعين، بالتوازي مع نمط حياة نشط، هو الضمانة الحقيقية لشيخوخة آمنة بعيدة عن شبح العجز.