طقس العراق.. أجواء صحوة وتذبذب في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن تقريرها الجوي المفصل للأيام الأربعة القادمة، متوقعة حالة من التذبذب الحراري تبدأ بانخفاض طفيف نهاية الأسبوع، لتعاود الارتفاع مجدداً مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة أن يوم غد الخميس سيشهد طقساً صحواً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب في المناطق الشمالية. وتصدرت محافظتا ميسان وذي قار القائمة بأعلى درجة حرارة متوقعة (47 مئوية)، تلتها محافظات البصرة والنجف والمثنى وبابل بـ (46 مئوية).

فيما استقرت درجة الحرارة في بغداد و5 محافظات أخرى (ديالى، صلاح الدين، واسط، كربلاء، الديوانية) عند 45 مئوية. وفي إقليم كوردستان، تراوحت الحرارة بين 38 درجة في دهوك و44 درجة في كركوك.

وبحسب البيان، فإن البلاد ستشهد يومي الجمعة والسبت انخفاضاً تدريجياً وقليلاً في درجات الحرارة في جميع المحافظات. وسيكون الطقس صحواً مع استقرار الرياح الشمالية الغربية التي ستتحول يوم السبت إلى متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، مما يلطف الأجواء نسبياً مقارنة بالأيام السابقة.

وتشير التوقعات إلى عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يوم الأحد، خاصة في المنطقة الوسطى، بينما تبقى درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية مستقرة دون تغيير كبير عن يوم السبت، مع بقاء الأجواء صحوة تماماً.