طقس العراق.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية، مع استقرار نسبي في المناطق الجنوبية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون صحواً بشكل عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية لتصل سرعتها إلى 30 كم/س. وأوضح البيان أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً في الوسط والشمال، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها في الجنوب.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة، فقد تصدرت محافظة البصرة وميسان وذيقار القائمة بـ 46 درجة مئوية، تلتها واسط والديوانية والمثنى بـ 44 درجة، فيما سجلت العاصمة بغداد 42 درجة مئوية، وكانت دهوك الأقل بـ 36 درجة.

أما بخصوص الأيام القليلة المقبلة، فقد أشار البيان إلى أن يوم السبت سيشهد استقراراً في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية، مع انخفاض طفيف في المنطقة الجنوبية. فيما يتوقع أن يشهد يوم الأحد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة جنوباً، لتعود وتنخفض قليلاً في عموم البلاد يوم الاثنين المقبل.