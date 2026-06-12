الرئيس بارزاني يعزّي رئيس الجبهة التركمانية العراقية بوفاة والده

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أربيل (كوردستان 24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان كنعان، إثر وفاة والده.

وعبّر الرئيس بارزاني في برقيته عن بالغ الأسى والتأثر بتلقي نبأ رحيل والد رئيس الجبهة التركمانية، متقدماً بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسرة وعائلة الفقيد في هذا المصاب الأليم والجلل.

وابتهل الرئيس بارزاني إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.