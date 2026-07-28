العراق: السجن المؤبد بحق أعتى مهربي المخدرات الدوليين بعد تعاون قضائي مع أستراليا

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد حكماً بالسجن المؤبد بحق المدان (كاظم مالك حمد ربح الحجامي)، أحد أبرز مهربي المخدرات المطلوبين على المستوى الدولي، إثر ثبوت تورطه بجرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب مادة الهيروين.

وأعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في بيان له اليوم، أن القرار القضائي تضمن أيضاً مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أن الحجامي يعد من كبار المطلوبين للقضاءين العراقي والدولي لمسؤوليته عن توريد كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى العراق وأستراليا.

ارتباطات بالجريمة المنظمة

وأوضح البيان أن المدان يرتبط بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمتورطة في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي شملت غسل الأموال، والقتل، والخطف، والابتزاز، بالإضافة إلى جرائم العنف المنظم.

وفي تفاصيل عملية التوقيف، لفت المركز إلى أن القبض على المدان جاء استجابة لطلب رسمي قدمته السلطات الأسترالية، إثر تنسيق مشترك بين المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، وبعد استحصال الموافقات الأصولية من مجلس القضاء الأعلى.

تعزيز التعاون الدولي

وشدد المركز الوطني على استمرار جهوده في دعم وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات مع الدول الشريكة، بما يكفل ملاحقة المطلوبين للقضاء، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز سيادة القانون.



