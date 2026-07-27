شاخوان عبد الله: أزمة الرواتب حُسمت.. وأسعار البنزين في إقليم كوردستان تتجه نحو الانخفاض

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان24) –أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية لمعالجة أزمة الوقود وتخفيض الأسعار في إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار دعم جهود حكومة الإقليم لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين، 27 تموز 2026، أوضح عبد الله أن رؤساء الكتل البرلمانية عقدوا اجتماعاً بهدف تنظيم جلسة مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لتحديد احتياجات الإقليم، والعمل على خفض سعر لتر البنزين إلى 450 ديناراً.

عدم إنصاف في توزيع الحصص النفطية

وأشار عبد الله إلى أن إقليم كوردستان يمتلك سنداً قانونياً قوياً يتمثل في البيانات الرسمية للحكومة العراقية نفسها، والتي تظهر عدم إنصاف تجاه الإقليم، وقال: "بحسب بيانات وزارة النفط العراقية، يتم استهلاك أكثر من مليون و300 ألف برميل نفط يومياً لسد الاحتياجات المحلية في المحافظات الـ 15 الأخرى. وإذا كانت حصة الإقليم هي 14%، فمن المفترض أن ترسل بغداد نحو 155 ألف برميل يومياً للإقليم، بينما لا يتم إرسال سوى 50 ألف برميل حالياً، وهي كمية أقل بكثير من استحقاقات الإقليم".

وبيّن رئيس الكتلة أن إقليم كوردستان يحتاج يومياً إلى نحو 7 ملايين لتر من البنزين، ومليوني لتر من زيت الغاز (الديزل)، وألفي طن من الغاز، مؤكداً أن كتلة "البارتي" مارست ضغوطاً كبيرة على وزارة النفط لزيادة الحصة المرسلة، استناداً إلى الدستور الذي ينص على التوزيع العادل لثروات البلاد على جميع المواطنين.

انعطافة إيجابية في علاقات أربيل وبغداد

وفيما يخص العلاقات بين المركز والإقليم، أكد شاخوان عبد الله أن العلاقات شهدت خطوات إيجابية كبيرة عقب زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد واجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وأضاف أن الزيدي أعرب بصراحة عن رغبته الجادة في حل كافة المشاكل العالقة.

رسالة طمأنة للموظفين

وفي ختام تصريحه، وجه عبد الله رسالة طمأنة إلى الموظفين في الإقليم بشأن ملف الرواتب، قائلاً: "موضوع الرواتب حُسم بقرار نهائي، وسيتم إرسالها شهرياً دون أي مشاكل. نؤكد للجميع أنه لم تعد هناك أي عقبات أمام صرف الرواتب، وستوزع في مواعيدها المحددة كل شهر".