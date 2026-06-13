طقس العراق.. تصاعد للغبار وتباين في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تقريرها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً أجواءً صحوة بشكل عام مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، قبل أن تعاود الارتفاع منتصف الأسبوع الجاري.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، مع بقاء درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها السابقة في عموم البلاد.

وفصل البيان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأحد، حيث تصدرت محافظة ذي قار القائمة بـ 45 درجة مئوية، تلتها محافظات البصرة والمثنى وميسان بـ 44 درجة، فيما سجلت بغداد وديالى وبابل وكربلاء 41 درجة مئوية. وفي إقليم كوردستان، سجلت دهوك أدنى درجة حرارة بـ 34 مئوية، تلتها السليمانية بـ 35 درجة، وأربيل ونينوى بـ 36 درجة مئوية.

أما بخصوص يوم الإثنين، فقد توقعت الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق، مع استمرار الأجواء الصحوة في الوسط والجنوب والغيوم الجزئية شمالاً، ليبقى الطقس يوم الثلاثاء مستقراً ومقارباً لليوم الذي يسبقه.

وأشار التقرير إلى حدوث متغيرات يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بضع درجات، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل سرعتها إلى أكثر من 30 كم/س، مما قد يتسبب بتصاعد غبار خفيف يؤدي لتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين (3-5) كم، في حين تظل الرؤية الاعتيادية ما بين (6-8) كم.