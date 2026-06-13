الأمن العراقي يعلن القبض على المسؤول المالي والإداري لـ"داعش" في الأنبار

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على أحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية التابعة لتنظيم "داعش"، في عملية أمنية استباقية بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن العملية نُفذت بنجاح إثر تنسيق مشترك بين مفارز قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة، وقسم استخبارات ومكافحة إرهاب القضاء، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفضت إلى رصد وتحييد الهدف في قضاء القائم.

وأوضح البيان أن القوة الأمنية أطاحت بالإرهابي المكنى "أبو مصعب"، والذي يشغل منصب المسؤول الأول عن إدارة وتوزيع ما تُعرف بـ "الكفالات" (المستحقات المالية والدعم اللوجستي) لعناصر التنظيم وعائلاتهم ضمن القاطع الإداري لما تسمى "ولاية الفرات".

وأشارت المديرية إلى أن المعتقل صادرة بحقه مذكرات قضائية سابقة، ومطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب.

مؤكدة إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشددت مديرية الاستخبارات العسكرية في ختام بيانها على مواصلة وتكثيف عملياتها التعقبية والضربات الاستباقية، لملاحقة وبتر ما تبقى من الخلايا الإرهابية، وبما يضمن تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في شتى أنحاء البلاد.