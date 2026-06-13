زيارة مرتقبة للزيدي إلى واشنطن وسط خلافات سياسية حول استكمال تشكيل الحكومة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، عن بدء الاستعدادات الرسمية لزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمقررة في منتصف شهر تموز/يوليو المقبل.

وأوضح العبودي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الأجندة الرئيسية للزيارة ستتركز في المقام الأول على الملف الاقتصادي، تليها مناقشة طبيعة العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد.

كما سيتطرق الطرفان إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما يشمل الملف الأمني وضبط السلاح وغيرها من القضايا المشتركة.

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان 24، فإن الوفد المرافق للزيدي سيضم عدداً من المستثمرين من العراق وإقليم كوردستان، للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات المقررة في العاصمة واشنطن.

وفيما يخص الشأن الداخلي، كشف مصدر حكومي لـ كوردستان 24 أن مجلس النواب العراقي يعتزم عقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على بقية الوزراء في الكابينة الحكومية.

مشيراً إلى وجود اتفاق مسبق لإنهاء هذا الملف وحسم تشكيل الحكومة بشكل كامل قبل توجه رئيس الوزراء إلى واشنطن.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم "ائتلاف النصر" عقيل الرديني، وجود تفاهمات بين قادة "الإطار التنسيقي" لعقد جلسة البرلمان نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لهذا الغرض.

في المقابل، برزت أصوات مغايرة من داخل "الإطار التنسيقي"، حيث أفاد مصدران بوجود خلافات سياسية تعيق هذا التوجه.

مؤكدين عدم وجود أي تفاهمات نهائية حتى الآن، كما لم يتم تحديد موعد رسمي للجلسة خاصة وأن البرلمان لا يزال في عطلته التشريعية، مستبعدين ضرورة استكمال تشكيل الكابينة قبل موعد الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة.